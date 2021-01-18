Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров назвал лукавством блокировку Трампа в соцсетях
Общество
Путин поручил изучить вопрос уведомления граждан о результатах тестов на COVID-19 через госуслуги
Мир
Эксперт прокомментировал требование удалить Telegram из App Store
Армия
Российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут в сентябре
Мир
В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленной работе
Общество
В России за сутки выявили более 22,8 тыс. новых случаев коронавируса
Общество
В ВОЗ назвали период заразности переболевших коронавирусом
Общество
Власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов

«АвтоВАЗ» вывел на тесты обновленную модель Lada Vesta

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» тестирует в Тольятти обновленную модель Vesta, которая получила приставку FL. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVaz News.

Лицо с «Иксом»: Стив Маттин покинул «АвтоВАЗ»
Внешностью новых Lada займется дизайнер Renault Arkana

Отмечается, что испытания проходят сразу несколько машин. Часть из них оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач, другая часть оборудована 113-сильным мотором такого же объема и вариатором Jatco. Тестовые образцы уже успели проехать свыше трех тысяч километров.

Обновленная модель получила светодиодные фары, оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне появилась новая современная передняя панель с вертикальным экраном, измененные дверные карты, новое мультифункциональное рулевое колесо, блок климат-контроля от Renault Arkana.

15 января сообщалось, что в России в январе 2021 года цены на автомобили Lada в среднем выросли на 2%. Больше всего подорожал универсал Lada Vesta в версии Cross, меньше всего — Lada Granta в кузове седан.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021