«АвтоВАЗ» вывел на тесты обновленную модель Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» тестирует в Тольятти обновленную модель Vesta, которая получила приставку FL. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVaz News.

Отмечается, что испытания проходят сразу несколько машин. Часть из них оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач, другая часть оборудована 113-сильным мотором такого же объема и вариатором Jatco. Тестовые образцы уже успели проехать свыше трех тысяч километров.

Обновленная модель получила светодиодные фары, оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне появилась новая современная передняя панель с вертикальным экраном, измененные дверные карты, новое мультифункциональное рулевое колесо, блок климат-контроля от Renault Arkana.

15 января сообщалось, что в России в январе 2021 года цены на автомобили Lada в среднем выросли на 2%. Больше всего подорожал универсал Lada Vesta в версии Cross, меньше всего — Lada Granta в кузове седан.