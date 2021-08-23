Путин выступит на втором этапе съезда «Единой России» 24 августа
Президент России Владимир Путин выступит на втором этапе XX съезда партии «Единая Россия» 24 августа. Об этом 23 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, планируется ли выступление Путина на съезде партии во вторник, представитель Кремля ответил утвердительно.
В рамках второй части предвыборного съезда партии будет утверждена предвыборная программа. В съезде примут участие 400 делегатов.
Первую часть предвыборного XX съезда «Единая Россия» провела 19 июня. Съезд утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на предстоящих выборах в Госдуму. Так, в первую «пятерку» списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева. Партия приняла за основу свою предвыборную программу, окончательно ее утвердит вторая часть съезда.
В воскресенье, 22 августа, глава государства провел встречу с представителями партии, в ходе которой озвучил ряд инициатив по поддержке отдельных категорий граждан.
В частности, на встрече обсуждались модернизация российской авиации, а также предложенные президентом единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. По мнению председателя комитета Думы Томска по бюджету, экономике и собственности Владимира Самокиша, выплаты станут некоей компенсацией для указанных слоев населения с учетом инфляции.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В частности, своих кандидатов в 2021 году выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего ЕР выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.