Экс-сотрудников ГИБДД Башкирии подозревают в создании преступного сообщества

Стали известны подробности задержания бывших сотрудников МРЭО (межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела) ГИБДД Башкирии. Их подозревают в организации преступного сообщества. По данному факту расследуется уголовное дело.

Следствие полагает, что еще в 2016 году начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД Башкирии, бывший тогда еще замом начальника того же отдела, создал преступное сообщество. Работа внутри группы была разделена, каждый участник отвечал за конкретную функцию. Взятки в размере от 14 до 40 тыс. рублей полагались за содействие в получении водительских прав. Экзамены за такие права не сдавались, отмечает «МедиаКорСеть». Следствие уже установило причастность подозреваемых к 33 фактам получения взяток.

В июле Башкирская прокуратура в судебном порядке потребовала взыскать в доход государства с бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД имущество на 24 млн рублей. На доходы неустановленного происхождения экс-заместитель начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД купил две квартиры, два земельных участка, жилой дом, нежилое строение в элитном коттеджном поселке и 36 транспортных средств, установили прокуроры.