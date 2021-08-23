Психолог назвала ошибку родителей при попытке мотивировать детей учиться

Семейный психолог Анна Девятка рассказала, что самым плохим способом мотивировать детей учиться — материальный. Она уточнила, что дети в современное время «совсем другие», чем 20 лет назад.

Именно тогда, по словам психолога, и придумали материальное поощрение.

«Сегодня мы им и так практически все покупаем. Если ребенок будет учиться исключительно ради внешней цели, не понимая, зачем ему это надо, то родителям с каждым разом придется все увеличивать и увеличивать поощрения. В конце концов...такой способ манипулирования родителями останется», — пояснила Девятка в беседе с сайтом kp.ru, опубликованной в понедельник, 23 августа.

Психолог обратила внимание на то, что в дальнейшем ребенок будет дальше изощряться и придумывать, что же можно у родителей еще потребовать.

Однако, как уточнила Девятка, если ребенок плачет и категорически не хочет идти в школу, на это есть отдельная конкретная причина. Она посоветовала родителям постараться разобраться в ситуации.

Ранее, 11 августа, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян рассказал «Известиям», что подготовку ребенка к школе лучше начать заранее, примерно за год. В частности, можно обратиться к специалисту, который подскажет, какой на данный момент у ребенка уровень психологической готовности к школе и на что стоит обратить внимание.