Издание Sohu научило китайцев гостить у русских

Китайское издание Sohu составило инструкцию для похода в гости к русским. По мнению жителей поднебесной, главное условие — заранее предупредить хозяина, передает телеканал «Известия». По мнению китайцев, русские не любят незваных гостей, любят гостинцы. Подходящими темами беседы могут быть политика, искусство. Темы-табу: возраст женщин, здоровье, еда и погода. Также не рекомендуется задерживаться в гостях, даже если попросят.

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