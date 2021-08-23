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Биохимик назвала признаки некачественной воды из-под крана

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Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова сообщила, что основными признаками некачественной воды считаются запах хлорки или испорченных продуктов.

Она отметила, что признаком также является образование ржавчины на чайнике, стиральной и посудомоечной машинах. При этом, по словам эксперта, о наличии сероводорода в воде могут говорить пятна серого цвета на вымытой посуде.

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«По данным Роспотребнадзора, в 2020 году более 85% источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам. Однако в регионах все чаще жалуются на «ржавую» воду из-под крана, ее неприятный запах и вкус», — рассказала Кулешова в беседе с агентством «Прайм», опубликованной в понедельник, 23 августа.

Вместе с тем, как уточнила биохимик, лучшим способом проверить качество воды является химический анализ. Именно он сможет показать характерные для региона опасные компоненты, содержащиеся в водопроводной воде.

14 июля косметолог Ольга Петрунина предостерегла от использования термальной воды на солнцепеке из-за риска возникновения ожогов. Кроме того, добавила специалист, в людных местах термальная вода притянет к коже пыль и грязь. Также спорным является эффект увлажнения.

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