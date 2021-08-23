Ветер унес воздушный шар с семьей писателя в лес у Южно-Сахалинска

Писатель Владимир Семенчик со своими дочерьми отправился в полет на воздушном шаре и в результате вынужденно приземлился ночью в лесу. Свою историю он рассказал в воскресенье, 22 августа, телекомпании АСТВ.

По словам Семенчика, сертификат на путешествие по воздуху ему подарили родственники. Он договорился с организаторами полета, что проведет время на воздушном шаре с двумя дочками в субботу, 21 августа. Однако пилот Андрей заранее предупредил, что полет может не состояться из-за ветра, однако разрешение на взлет всё же дали.

«Все шло хорошо, только ветер уносил нас со стороны Старорусского в сопки к Синегорску. Этого никто не планировал и не ожидал. Прогнозы оказались неверны, и потоками нас уносило всё дальше от курса», — отметил писатель.

В ходе полета пилот попросил у контролирующих структур разрешения подняться выше — на 2,5 км вместо 700 м. Пока длились переговоры, газ закончился. В связи с этим пилот посадил шар в распадок спустя час после взлета, в 20:30 (12:30 мск), который находился очень далеко от дорог. В итоге четверка шла через лес по реке Тайной несколько часов.

Семенчик отметил, что одежда и обувь у него и детей совсем не подходила для долгой пешей прогулки через буреломы.

«Никто по пути не стонал, не жаловался. Горжусь дочками. Примерно в 01:00–01:30 (17:00–17:30 мск) увидели колею, проложенную джипом. Дальше выбирались по ней. Когда появилась связь, созвонились с водителем, который ждал нашего возвращения совсем в другом месте. Он добрался до нас после двух часов ночи», — поделился мужчина.

Он добавил, что домой семья прибыла ближе к четырем часам утра. По словам писателя, больше всего вынужденные туристы боялись встретиться с медведем.

Семенчик сообщил, что не винит ни в чем пилота воздушного шара, поскольку тот «грамотно поступал в сложившейся ситуации».

«И родственникам, подарившим сертификат, спасибо за приключение», — заключил мужчина.