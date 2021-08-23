Португальские ученые раскрыли связь между мозгом и опасным жиром в животе

Португальские ученые выявили ключевой процесс, через который мозг и иммунная система взаимодействуют, чтобы сжигать глубокие запасы висцерального жира в животе. Соответствующие результаты описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Висцеральный жир окружает органы брюшной полости, однако в избытке может вызвать опасные проблемы со здоровьем, например, болезни сердца и рак. Чтобы выявить связь между нервной и иммунной системами с контролем количества этого жира, ученые удалили мезенхимальные клетки из висцерального жира мышей.

Выяснилось, что при этом соседние иммунные клетки, — врожденные лимфоидные клетки 2-го типа (ILC2), — перестают регулировать рост жира.

Чтобы отследить нервы, которые иннервируют мезенхимальные клетки, до их источника, ученые ввели в нервные волокна мыши светящийся ретровирус. Оказалось, что сигналы, контролирующие висцеральный жир, исходили из отдельных участков ствола головного мозга, среднего мозга, миндалины и гипоталамуса.

Исследователи предположили, что ядро гипоталамуса является «центральным узлом» для контроля над жиром. Отсюда сигналы передаются определенным иммунным клеткам для обеспечения энергетического баланса во всем теле.

Висцеральный жир вокруг легких также подвергся изучению. Оказалось, что в этом случае нейронные сигналы идут прямо к ILC2.

В будущем исследователи намерены изучить, что в первую очередь запускает ядро ​​гипоталамуса для отправки сигналов о сжигании жира в части тела. Они также поставили перед собой вопрос о том, почему в некоторых хранилищах висцерального жира есть ILC2, которые могут напрямую иннервироваться симпатической нервной системой, а другим нужны переводчики, в частности, мезенхимальные клетки.

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