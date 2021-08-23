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Переменная облачность и до +21 градуса ожидаются в Москве 23 августа

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Переменная облачность без осадков и до 21 градуса тепла прогнозируются в Москве в понедельник, 23 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Температура в дневное время будет +19...21 градуса, по области — от 17 до 22 градусов тепла. Западный ветер будет дуть в столице со скоростью 5-10 м/с. Давление составит 750 мм ртутного столба.

В ночное время в Москве похолодает до +9...+11 градусов. В Подмосковье столбик термометра может опуститься до 6 градусов. Скорость ветра также будет на уровне 5-10 м/с, давление сохранится на том же значении.

22 августа главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в среду, 25 августа, не поднимется выше +19 градусов. Это будет самый холодный день на новой неделе.

23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО. По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.

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