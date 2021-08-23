Назван самый холодный день наступившей недели в Московском регионе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала самый холодный день недели в столичном регионе.

Как отметила специалист в беседе с РИАМО 22 августа, температура воздуха в среду, 25 августа, не поднимется выше +19 градусов. Это будет самый холодный день на предстоящей неделе.

В Москве в ночное время столбики термометров покажут +11…+13 градусов, в Подмосковье — около +8 градусов. Позднякова добавила, что к концу недели потеплеет, днем столбики термометров поднимутся до отметки в +22 градуса.

На будущей неделе в регионе также пройдут кратковременные дожди, ожидается облачная погода. Скорость ветра не превысит 10 м/с, отмечает телеканал «360».

Ранее 23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО. По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.