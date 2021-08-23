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Эксперт перечислил плюсы и минусы самозанятости

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Самозанятость как альтернатива работы по найму может быть отличным способом превратить свои хобби и увлечения в успешное дело, однако может иметь свои минусы. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор по развитию бизнеса платформы по работе с самозанятыми «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

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Так, среди плюсов он назвал то, что, в отличие от юрлиц и ИП, самозанятые максимально освобождены от бумажной волокиты, им не требуется вести налоговую отчетность, перечислять страховые взносы, работать с кассой.

Кроме того, налог на прибыль самозанятых граждан — 4–6% в зависимости от того, кто заказчик — физическое лицо или юридическое. В отличие от НДФЛ по ставке 13%.

В числе минусов Сухоставец упомянул потолок по прибыли в 2,4 млн рублей в год, запрет на перепродажу чужих товаров, на реализацию подакцизной продукции и на сдачу в аренду нежилых помещений.

Самое сложное, как заявил директор по развитию бизнеса, — это поиск первых клиентов и заказчиков. Он отметил, что их можно найти на биржах частных услуг, платформах-агрегаторах и маркетплейсах.

Биржи с заданиями подойдут тем, кто хочет монетизировать свои профессиональные навыки, например, фотографам, переводчикам, дизайнерам, репетиторам.

Тем, кто создает вещи своими руками, он порекомендовал присмотреться к онлайн-маркетплейсам, которые позволяют найти покупателей и продвигать свои товары.

Как заметил Сухоставец, для продвижения товара можно использовать собственный сайт, социальные сети или поисковые системы.

«Еще один важный пункт — работайте легально, декларируйте доходы в налоговой, чтобы в один прекрасный день не нарваться на штраф. Сейчас легализовать доходы от профессиональных услуг или хобби можно буквально за пару минут, став самозанятым», — напомнил специалист.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что к 1 августа текущего года число несовершеннолетних плательщиков налога на профессиональный доход составило почти 41 тыс. — это вдвое больше показателей в начале 2021-го. Сообщалось, что регионы-лидеры по числу зарегистрированных самозанятых младше 18 — Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.), Татарстан (2,3 тыс.), Краснодарский край (1,8 тыс.). А также — Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области.

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