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Экономика
Число несовершеннолетних самозанятых с начала года выросло вдвое

Число несовершеннолетних самозанятых с начала года выросло вдвое

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К 1 августа 2021-го число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тыс. Об этом говорится в письме Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) (есть у «Известий»). В начале года несовершеннолетних самозанятых было в два раза меньше — 19,5 тыс., следует из данных ФНС, предоставленных АСИ. Годом ранее — в июле 2020-го — показатель превышал 17,5 тыс.

Трудовое детство: 16 тыс. несовершеннолетних стали самозанятыми
Это 0,5% от общего числа россиян в возрасте от 16 до 18 лет

Регионы-лидеры по числу зарегистрированных самозанятых младше 18-ти — Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.), Татарстан (2,3 тыс.), Краснодарский край (1,8 тыс.). А также — Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, следует из данных ФНС.

«Заинтересованность в применении режима «Налог на профессиональный доход» молодежью обусловлена лёгкостью и простой его использования. Например, возможностью регистрации онлайн, отсутствием отчетности и обязанности по применению контрольно-кассовой техники. Несовершеннолетние самозанятые в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в сфере IT, а также занимаются услугами доставки», — сообщили «Известиям» в ФНС.

Самозанятыми считаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Они регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Молодо — сделано: число юных самозанятых выросло до 41 тысячи

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