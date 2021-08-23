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Эксперт назвал замедляющую старение ягоду

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Доктор медицинских наук Владимир Подхомутников рассказал о ягоде, употребление которой способно замедлить старение и укрепить иммунитет.

Как отметил специалист в беседе с РБК 22 августа, голубая жимолость является одной из самых полезных ягод. Помимо высокого уровня содержания ряда витаминов и микроэлементов, ее можно считать рекордсменом по количеству антиоксидантов.

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Подхомутников уточнил, что совокупность этих свойств позволяет считать ее ягодой, способной замедлить старение организма, а также благотворно влиять на состоянии мозга, сердца, печени и сосудов.

Так, максимальное усвоение кальция обеспечивает витамин К, содержащийся в суточной дозе жимолости. Кроме того, в этой ягоде содержатся магний и калий, обеспечивающие «хорошую ритмическую работу сердца», сообщает телеканал «360».

Помимо этого, жимолость полезна в борьбе с бактериями, вызывающими перитонит, заражение крови и ряд других инфекционных заболеваний.

Подхомутников добавил, что эта ягода хорошо переносит заморозку, поэтому ее можно хранить в морозилке. При высоких температурах жимолость, напротив, теряет часть полезных свойств, что важно учитывать при приготовлении варенья, отмечает телеканал «Звезда».

Подхомутников также отметил, что противопоказаний для приема жимолости нет, за исключением аллергии на витамины группы B. Дневная норма потребления этой ягоды составляет 100 г.

14 августа диетолог Анна Белоусова перечислила способы заготовки свежей ягоды. По ее словам, для этого лучше использовать специальные термопакеты и предварительно промывать заготовки. Специалист, в частности, отметила, что если дача находится вдали от оживленной магистрали и сомнений в экологической чистоте урожая нет, то клубнику, голубику и малину можно морозить прямо с куста.

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