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«Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов после 2023 года

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Два туриста могут отправиться на российском корабле «Союз» к Международной космической станции (МКС) после 2023 года. Об этом в беседе с агентством «РИА Новости» рассказал заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Уточняется, что желание отправится в космос изъявили не россияне. Граждане какой страны связались с корпорацией, пока неизвестно.

«Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причем там серьезные намерения», — сказал Савельев.

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Он уточнил, что имена туристов планируют анонсировать в ходе Астронавтического конгресса в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в октябре. Согласно ученому, скоро с потенциальными туристами будут подписаны необходимые документы.

Именно такой срок — 2023 год — был выбран потому, что до этого все корабли «Роскосмоса» будут заняты. В конце 2021 и в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.

Сообщается, что новые кандидаты ведут переговоры непосредственно с российской стороной.

Ранее, 13 июня, пресс-служба «Главкосмоса» информировала о получении запросов на организацию выхода туристов в открытый космос.

1 июня сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» построит два транспортных пилотируемых корабля «Союз МС» для космических туристов. Стоимость контракта составит более 5 млрд рублей.

В мае стало известно, что в декабре 2021 года на МКС на «Союз МС-20» отправятся японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано. Продолжительность полета японских туристов составит 12 суток.

До этого, в 2001–2009 годах, на российских кораблях «Союз» на МКС были доставлены семь туристов, первым из которых стал американский бизнесмен Деннис Тито. Он заплатил за полет $20 млн.

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