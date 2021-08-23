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В системе быстрых платежей в августе появился аналог чарджбэка

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Диспутный механизм в системе быстрых платежей, запущенный в августе 2021 года, дает возможность банкам взаимодействовать между собой согласно стандартным процедурам урегулирования споров по операциям клиентов в СБП, заявили «Известиям» в ЦБ. Там добавили, что технология также позволит сократить сроки рассмотрения таких споров.

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«Новый механизм предоставляет банкам-участникам удобный канал коммуникации, в котором они могут напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной в СБП операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования возникшей спорной ситуации. Процесс выстраивается по аналогии с диспутной моделью платежной системы «Мир», что обеспечивает решение возможных спорных ситуаций в кратчайшие сроки, значительно оперативнее, чем в других платежных системах, к чему уже привыкли как банки-участники, так и держатели карт «Мир» и пользователи СБП», — пояснили в НСПК.

Сейчас к опытно-промышленной эксплуатации сервиса подключились более 130 кредитных организаций, заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП). Среди них — ВТБ, ПСБ, МКБ, «Зенит», Райффайзенбанк, Росбанк, крымский РНКБ и СКБ-банк, сообщили их представители.

Аналогичный механизм, позволяющий банкам вести претензионную работу (чарджбэк), уже реализован у крупнейших платежных систем — Visa, Mastercard и «Мир». Сервис позволяет оформить возмещение денег на карту, например, если клиент вернул покупку, а продавец добровольно не перечислил обратно уплаченные средства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поспешный ввод: в СБП появилась возможность вернуть ошибочный платеж

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