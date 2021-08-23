Средний чек авиабилетов на перелеты по России с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на одного человека уменьшился на 30% относительно показателей 2020 года. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе Kupibilet.ru.

«Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тыс. рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тыс.», — отметил представитель сервиса.

Средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в экономклассе в сентябре-декабре составляет 7,5 тыс. рублей, что на 12,8% меньше того же периода 2019 года, сообщил «Известиям» представитель сервиса Aviasales.

По международным направлениям средняя стоимость в 2021 году составляет 10,1 тыс. рублей и соответствует цене 2019 года, добавили в OneTwoTrip.

Сейчас билеты на август и сентябрь продаются в среднем на 15–20% дешевле, чем в августе 2019 года, сообщил «Известиям» представитель авиакомпании Red Wings. В Smartavia видят снижение стоимости билетов на 25–40%, указали в перевозчике.

S7 Airlines уже на протяжении полутора лет фиксирует снижение стоимости авиабилетов относительно 2019 года, сказала «Известиям» пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. По ее словам, причины разные, конкретно сейчас это связано с тем, что перевозчики выставили большое количество емкостей по России, а также с отсутствием более широких возможностей для полетов за рубеж.

На сентябрь-октябрь в продаже находится почти 23,7 млн кресел на рейсы по РФ, что на 36% больше, чем годом ранее, и на 6% выше показателей 2019-го, сообщил «Известиям» источник в крупном перевозчике.

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Пролет нормальный: почему авиабилеты по России подешевели на 30%