Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, предложил выплатить по 10 тыс. рублей единоразово всем российским пенсионерам.

Российский лидер отметил, что речь идет о выплатах всем категориям пенсионеров, в том числе работающим.

«Я бы попросил «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тыс. рублей», — заявил он в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

Кроме того, российский президент отметил необходимость «подтянуть» доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.

23 июля стало известно, что ряду министров поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 26 июля отметил, что после отмены индексации пенсий резко сократилось число работающих пенсионеров — с 15,3 млн до 9,6 млн, причем, отмечает он, большинство перешли в сферу теневой занятости. Он заявил о внесении на рассмотрение нижней палаты законопроекта, предлагающего возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.