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У Олимпийской деревни в Сочи заметили медвежонка

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В Сочи у Олимпийской деревни автомобилист снял медвежонка на видео. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Отмечается, что животное заметили по дороге на курорте «Роза Хутор», что ведет в горную Олимпийскую деревню.

Ранее, 20 августа, в Приморье в национальном парке «Земля леопарда» гималайский медвежонок обнаружил фотоловушку и перевернул ее, прервав на время наблюдение за редкими животными. После «перенастройки» устройства хищник спокойно покинул место съемки. По словам специалистов, медведь является подростком, предположительно, ему идет второй год.

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