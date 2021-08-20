В приморском нацпарке медвежонок «перенастроил» фотоловушку

В Приморье в национальном парке «Земля леопарда» гималайский медвежонок обнаружил фотоловушку и перевернул ее, прервав на время наблюдение за редкими животными. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нацпарка в четверг, 19 августа.

На кадрах, которые были опубликованы в YouTube-канале «Земля леопарда», можно видеть, как медвежонок подходит к фотоловушке, установленной на дереве, обследует ее и переворачивает на 180 градусов — так, что объектив смотрит в землю. Между тем новый ракурс позволил запечатлеть медведя в перевернутом виде. После «перенастройки» устройства хищник спокойно покинул место съемки.

По словам специалистов, медведь является подростком, предположительно, ему идет второй год.

Фотоловушка была установлена несколько дней назад. После этого в объектив больше не попал ни один зверь, хотя в том районе обитают сразу несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр, отмечает телеканал «360».

Как отмечают ученые, медведи чаще других животных портят фотоловушки из-за природного любопытства. В заповеднике уточнили, что камеру можно отремонтировать, сообщает телеканал «Звезда».

В конце июля замдиректора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина рассказала «Известиям», как себя вести при встрече с медведем в дикой природе.