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Землетрясение произошло неподалеку от Фукусимы

Землетрясение произошло неподалеку от Фукусимы

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима, угрозы цунами нет. Об этом свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства Японии в воскресенье, 22 августа.

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По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы в 11:24 по местному времени (05:24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под водой.

Толчки силой до четырех баллов ощущались жителями в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

14 февраля сообщалось, что небольшой объем воды расплескался во время землетрясения из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на различных блоках станций на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2».

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.

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