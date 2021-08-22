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Пожар на птицефабрике в Пермском крае ликвидирован

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Пожар на птицефабрике в городе Чайковском в Пермском крае удалось потушить, сообщила в воскресенье, 22 августа, пресс-служба регионального главка МЧС России.

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Возгорание произошло в здании птицефабрики на площади 1,2 тыс. кв. м. По данным ведомства, в 23:49 (21:49 мск) загорелась крыша и цех для переработки и приготовления кормов.

«В 00.53 объявлена локализация. В 01:35 (23:35 мск) — ликвидация горения», — говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 33 человека и 9 единиц техники. Работали 7 звеньев газодымозащитной службы.

Пострадавших и погибших нет. Как отметил телеканал РЕН ТВ, данные о гибели птиц также не поступали.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону начали проверку. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

17 июня в поселке Рощино под Челябинском загорелась птицефабрика «Равис». Площадь пожара достигала 3,8 тыс. кв. м. По словам гендиректора предприятия Андрея Косилова, причиной пожара мог стать грозовой разряд, который попал в кровлю птичника.

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