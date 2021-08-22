Под Пермью загорелась птицефабрика на площади 1,2 тыс. кв. м
В селе Фоки Пермского края горит цех птицефабрики на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщила 21 августа пресс-служба регионального главка МЧС.
Информация о пожаре по улице Кирова в здании фабрики поступила в 23:49 по местному времени (21:49 мск).
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит крыша кормоцеха», — сказано в тексте.
На данный момент площадь пожара локализована на площади 1269 кв. м. К тушению привлечено 32 человека и восемь единиц техники.
По предварительной информации, никто не пострадал. Угрозы перехода огня нет.
Как уточняет РЕН ТВ, данные о гибели птиц также не поступали.
17 июня в поселке Рощино под Челябинском загорелась птицефабрика «Равис». Площадь пожара достигала 3,8 тыс. кв. м. По словам гендиректора предприятия Андрея Косилова, причиной пожара мог стать грозовой разряд, который попал в кровлю птичника