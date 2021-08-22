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Под Пермью загорелась птицефабрика на площади 1,2 тыс. кв. м

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В селе Фоки Пермского края горит цех птицефабрики на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщила 21 августа пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о пожаре по улице Кирова в здании фабрики поступила в 23:49 по местному времени (21:49 мск).

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит крыша кормоцеха», — сказано в тексте.

На данный момент площадь пожара локализована на площади 1269 кв. м. К тушению привлечено 32 человека и восемь единиц техники.

По предварительной информации, никто не пострадал. Угрозы перехода огня нет.

Как уточняет РЕН ТВ, данные о гибели птиц также не поступали.

17 июня в поселке Рощино под Челябинском загорелась птицефабрика «Равис». Площадь пожара достигала 3,8 тыс. кв. м. По словам гендиректора предприятия Андрея Косилова, причиной пожара мог стать грозовой разряд, который попал в кровлю птичника

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