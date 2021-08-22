Несовершеннолетняя погибла в ДТП с тремя авто под Новосибирском

Несовершеннолетняя девушка погибла и еще трое человек пострадали при столкновении трех автомобилей на встречной полосе автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Новосибирской области. Об этом сообщило в воскресенье, 22 августа, издание «Тайга.инфо» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 16:15 (20:15 мск) на 221 км автодороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Водитель УАЗа выехал на встречку и врезался в автомобили Toyota Corolla и Mitsubishi, которые двигались со стороны Новосибирска в Карасук.

В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка Toyota. Также были госпитализированы три человека.

Также 21 августа три человека, в том числе ребенок, погибли и еще четверо пострадали в результате ДТП в Карачаево-Черкесской Республике. Водитель Kia Rio ехал с превышением скорости, после чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с внедорожником УАЗ «Патриот». Инцидент произошел на 249-м км автодороги Майкоп–Зеленчукская.