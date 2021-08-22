Закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО вступил в силу с 22 августа

Автомобилисты с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты на автомобиль, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

При этом изменения коснулись только списка документов, необходимых для получения ОСАГО. Со стороны страховых компаний всё еще может быть предъявлено регрессное требование, если на момент наступления страхового случая истек срок действия техосмотра.

Однако прохождение техосмотра всё еще является обязательным. С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет выписываться штраф размером 2 тыс. рублей.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО.

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников в тот же день объяснил «Известиям», что отмена обязательного технического осмотра автомобилей для получения ОСАГО — мера, направленная на упрощение получения полиса.

По его мнению, благодаря нововведению ответственность и контроль за соблюдением технического состояния автомобиля теперь частично перекладывается на страховые компании. В каждом индивидуальном случае будет принято решение о выдаче страхового полиса и последующих страховых выплатах.