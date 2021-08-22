Эксперт назвал правила безопасной езды по трассе

Чтобы поездка по трассе на высокой скорости обошлась без происшествий, стоит внимательно относиться к дорожным знакам, особенно к тем, которые регулируют скоростной режим и направление движения, рассказал в воскресенье, 22 августа, агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

Одним из наиболее важных является знак неровная дорога. Также не следует останавливаться на обочине в непросматриваемых местах, например, сразу за перегибом дороги или за поворотом. Остановка может привести к тому, что на вас наедет какой-нибудь грузовик с засыпающим водителем за рулем, пояснил Васильев.

Если же водитель остановился на обочине, то перед тем, как покинуть автомобиль, нужно посмотреть на дорогу, чтобы не выйти под колеса машины, проезжающей мимо. При необходимости ремонта необходимо надеть на себя световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки. По возможности также стоит останавливаться на специально предназначенных для этого площадках.

При движении на трассе следует поддерживать скорость потока, поскольку слишком маленькая скорость в сравнении с другими может оказаться такой же опасной, как и чрезмерно высокая. И в том, и в другом случае можно стать помехой для других автомобилистов.

В случае, если ехать быстро не удается, то лучше включить аварийную сигнализацию, а также не забыть включить ходовые огни или ближний свет фар. При недостаточной видимости это «существенно повышает заметность вашего автомобиля».

При попадании в плотный туман должны работать противотуманные фары и аварийная сигнализация. Также необходимо снизить скорость до безопасной в данных условиях и внимательно контролировать происходящее вокруг, отметил Васильев.

Эксперт также посоветовал держаться подальше от большегрузов на трассе. Из-под их колес или из кузова могут вылетать самые разные предметы, которые могут повредить автомобиль. Кроме того, крупные машины сильно ограничивают видимость.

Для снижения риска аварии водитель должен каждые 3-4 часа делать перерыв на кофе минут на 15, подчеркнул Васильев.

«И помним, что цель поездки не развить максимальную скорость, а гарантированно безопасно добраться до точки назначения», — резюмировал эксперт.

В марте эксперты сервиса «СберАвто» посоветовали водителям, которые хотят снизить расход бензина у своих автомобилей, тщательно выбирать маршрут и время поездки. Они также посоветовали подумать о переходе на газомоторное топливо, однако, переоборудование автомобиля может оказаться дорогостоящим, в то время как экономия достигается при пробеге не менее 20 тыс. км в год.