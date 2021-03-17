Прямой эфир
Общество
Москвичи смогут пожениться на канатной дороге на Воробьевых горах
Общество
Вильфанд предупредил россиян о возвращении морозов
Экономика
«Аэрофлот» спрогнозировал восстановление рынка авиаперевозок не ранее 2024 года
Экономика
Единая дальневосточная авиакомпания начнет работу в течение месяца
Политика
Косачев подтвердил ожидаемые кадровые перестановки в Совфеде
Общество
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
Наука
Ракету «Союз» в новом дизайне установили на старте космодрома Байконур
Туризм
Исландия разрешила въезд в страну прошедшим вакцинацию иностранцам
Общество
Россиянина лишили выигранных 500 тыс. рублей из-за долгов по алиментам

Эксперты назвали способы снизить расход бензина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам, которые хотят снизить расход бензина у своих автомобилей, стоит тщательно выбирать маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды. Об этом 17 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов сервиса «СберАвто».

Всё, что ценим мы и любим: автомобили снова дорожают
Стоит ли отправляться этой весной в автосалон

Так, расход топлива зависит от скорости движения машины. Скорость, при которой расходуется минимум топлива, — 60 км/ч для города и 90 км/ч для трассы. При этом резкие разгоны или торможения увеличивают расход бензина.

Кроме того, эксперты «СберАвто» рекомендуют вовремя проходить техобслуживание, в особенности двигателя, трансмиссии и ходовой части. К примеру, при эксплуатации автомобиля с загрязненным воздушным фильтром, расход топлива может увеличиться до 20%.

Автомобилисту также стоит обратить внимание на то, что чем сильнее нагружен автомобиль, тем больше бензина он израсходует. Также увеличивает расход топлива работающий кондиционер.

Эксперты также посоветовали подумать о переходе на газомоторное топливо, однако, переоборудование автомобиля может оказаться дорогостоящим, а экономия достигается при пробеге не менее 20 тыс. км в год.

5 марта сообщалось, что эксперты сервисов «СберАвто» и «СберЗдоровье» (оба входят в экосистему «Сбера») провели исследование и выяснили, что 55% россиян планируют автопутешествие этой весной.

Так, 33% россиян планируют поездку в соседнюю область к родственникам на мартовских выходных. Еще 22% планируют открыть дачный сезон, а 13% отправятся в автопутешествие на Байкал, Алтай, в Карелию и другие уникальные места России. Около 4% планируют тур по Золотому кольцу, а 12% россиян считают, что автомобиль и российские дороги несовместимы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021