Эксперты назвали способы снизить расход бензина

Россиянам, которые хотят снизить расход бензина у своих автомобилей, стоит тщательно выбирать маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды. Об этом 17 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов сервиса «СберАвто».

Так, расход топлива зависит от скорости движения машины. Скорость, при которой расходуется минимум топлива, — 60 км/ч для города и 90 км/ч для трассы. При этом резкие разгоны или торможения увеличивают расход бензина.

Кроме того, эксперты «СберАвто» рекомендуют вовремя проходить техобслуживание, в особенности двигателя, трансмиссии и ходовой части. К примеру, при эксплуатации автомобиля с загрязненным воздушным фильтром, расход топлива может увеличиться до 20%.

Автомобилисту также стоит обратить внимание на то, что чем сильнее нагружен автомобиль, тем больше бензина он израсходует. Также увеличивает расход топлива работающий кондиционер.

Эксперты также посоветовали подумать о переходе на газомоторное топливо, однако, переоборудование автомобиля может оказаться дорогостоящим, а экономия достигается при пробеге не менее 20 тыс. км в год.

5 марта сообщалось, что эксперты сервисов «СберАвто» и «СберЗдоровье» (оба входят в экосистему «Сбера») провели исследование и выяснили, что 55% россиян планируют автопутешествие этой весной.

Так, 33% россиян планируют поездку в соседнюю область к родственникам на мартовских выходных. Еще 22% планируют открыть дачный сезон, а 13% отправятся в автопутешествие на Байкал, Алтай, в Карелию и другие уникальные места России. Около 4% планируют тур по Золотому кольцу, а 12% россиян считают, что автомобиль и российские дороги несовместимы.