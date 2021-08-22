Покупку полиса ОСАГО отвязали от обязательного техосмотра

Автовладельцы с 22 августа могут приобрести полис ОСАГО без проверки со стороны страховщика диагностической карты на автомобиль, соответствующее изменение было анонсировано еще в пятницу, 20 августа, пресс-службой Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Начиная с 22 августа автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО без проверки со стороны страховщика диагностической карты на ТС», — говорится в публикации.

По версии РСА, отвязка устранит зависимость приобретения полиса ОСАГО от прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной «автогражданки».

Однако прохождение техосмотра все еще является обязательным. С 1 марта следующего года за отсутствие техосмотра на автомобиль автовладельцам будут предъявлять штраф размером 2 тыс. рублей.

Если же автовладелец попал в ДТП, которое случилось из-за технической неисправности автомобиля виновника аварии, и у виновника будет отсутствовать действующая диагностическая карта, к нему могут применить регресс со стороны страховой компании.

Изменения в соответствующие нормативные акты Центрального Банка России начнут действовать с 29 августа.

18 августа российская Госавтоинспекция разъяснила порядок действий, если действительность полиса ОСАГО виновника ДТП вызывает подозрение у другого участника аварии.

Проверить подлинность документа можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Аналогичные функции есть в мобильном приложении «ДТП, Европротокол».

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО.