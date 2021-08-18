В ГИБДД назвали способы проверки полиса ОСАГО на подлинность
Российская Госавтоинспекция разъяснила порядок действий, если действительность полиса ОСАГО виновника ДТП вызывает подозрение у другого участника аварии.
Как сообщает 18 августа Autonews со ссылкой на ведомство, проверить подлинность документа можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Аналогичные функции есть в мобильном приложении «ДТП, Европротокол».
В случае сомнений водителю рекомендовано вызвать на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции, оформление документов будет происходит с их участием.
Отмечается, что личные данные водителя — участника аварии на месте можно установить по документам, удостоверяющим его личность, право управления и владения транспортным средством.
2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО.
Таким образом, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.