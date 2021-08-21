ГИБДД напомнила автовладельцам об изменении знака «Фотовидеофиксация»

Госавтоинспекция напомнила российским автомобилистам о том, что с 1 сентября на дорогах останется только обновленная версия знака «Фотовидеофиксация». Об этом говорится в сообщении ГИБДД 21 августа.

Ранее на дорогах устанавливали знак 8.23, теперь на смену ему пришел знак 6.22. Он обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

При этом старое обозначение могло располагаться вместе с другими знаками и светофорами. В Госавтоинспекции пришли к выводу, что это загромождает улично-дорожную сеть, поэтому новые таблички могут быть установлены отдельно и ставятся исключительно при въезде в населенный пункт (действует на всей его территории), где ведется автоматическая фиксация нарушений ПДД.

Знаков, предупреждающих о каждом отдельном устройстве в черте города, на дорогах не будет.

В случае с участками дорог вне поселений знак размещают за 150–300 м от начала фиксируемой на камеры территории вместе со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 («Начало населенного пункта»).

15 августа в МВД России сообщили, что изучают возможность оснастить машины Госавтоинспекции светосигнальными балками с функциями фотовидеофиксации и видеонаблюдения. В ГИБДД полагают, что «умные балки» с камерами позволят в потоке машин выявлять правонарушителей и числящиеся в угоне автомобили.