В светосигнальные балки машин ДПС решили поставить камеры

МВД России изучает возможность оснастить машины Госавтоинспекции светосигнальными балками с функциями фотовидеофиксации и видеонаблюдения. Об этом в воскресенье, 15 августа, рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Сейчас в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится исследование по теме «Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением».

«В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации», — рассказал представитель министерства.

По результатам исследования в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России рассмотрят вопрос об оснащении машин новым оборудованием, добавил он.

В ГИБДД полагают, что «умные балки» с камерами позволят в потоке машин выявлять правонарушителей и числящиеся в угоне автомобили.

30 июля глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказывал, что патрульные автомобили ГИБДД в скором времени оснастят камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять злостных нарушителей, а также числящиеся в угоне машины.