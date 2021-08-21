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В Москве удивились отказу Испании пустить корабли ВМФ в порт Сеуты

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Москва выражает удивление в связи с отказом властей Испании разрешить заход кораблей Военно-морского флота России в порт Сеуты. Об этом в субботу, 21 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») в порт г. Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», — приводит ее слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала на то, что подобные действия противоречат духу подписанной между двумя странами в 2009 году декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию.

Кроме того, по мнению Захаровой, испанские официальные лица допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, чтобы продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран — членов альянса в Мадриде в 2022 году.

Два дня назад МИД Испании не согласовал заход российских судов, принадлежащих Северному флоту, в гавань. В ведомстве объяснили, что допуск кораблям ВМФ РФ был предоставлен, однако Москва не представила необходимую документацию в ответ на запрос перед заходом в порт.

При этом посольство России в Испании опровергло заявление МИД королевства. Как уточнили в дипломатическом ведомстве, требуемые властями Испании сведения были оперативно предоставлены.

Бывший заместитель генсека ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с «Известиями» указал на то, что хотя Мадрид не нарушил ничего с точки зрения международного права, ситуация выглядит как ужесточение политики.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в ​​период с 2010 по 2016 год. Тогда в порт заходило около 60 военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек.

Как напоминает издание El Pais, свое недовольство данным фактом выражала Великобритания, чья военная база находится в Гибралтаре (напротив Сеуты).

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