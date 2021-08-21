Россияне назвали главные критерии выбора автомобиля

Аналитики «Авто.ру» провели исследование среди 1,5 тыс. пользователей ресурса и выяснили, по каким критериям россияне выбирают автомобиль.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 21 августа, на дизайн при выборе нового автомобиля обращают внимание 29% респондентов. На втором месте — практичность и вместительность транспортного средства — 16% опрошенных выбрали этот ответ. Около 14% участников исследования смотрят, насколько надежен автомобиль. Для 13% респондентов важна мощность двигателя, еще для 10% — тип привода.

На такие параметры, как дорожный просвет, расход топлива и оснащение, обращают внимание суммарно 9% россиян. Бренд автомобиля оказался почти не важен покупателям — этот критерий учитывают 3% опрошенных.

Наиболее важным параметром при покупке авто с пробегом является состояние основных узлов и агрегатов — так ответили 29% опрошенных. Еще четверть респондентов акцентируют внимание на состоянии кузова. Пробег играет решающую роль при выборе автомобиля для 18% участников опроса.

Суммарно для четверти опрошенных важны стоимость владения машиной и ее рентабельность. Здесь учитываются и текущие траты, например, обслуживание и ремонт, а также ликвидность и репутация модели (или марки в целом).

17 июня сообщалось, что эксперты «Авто.ру» изучили базу объявлений за год и выяснили, какие машины продавались быстрее всего, а какие ждали своих покупателей дольше остальных.

Так, среди новых автомобилей быстрее всех продавались кроссвэны Kia Carnival и пикапы Toyota Hilux: в среднем они находили покупателей за шесть дней.