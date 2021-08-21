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Банки спрогнозировали удвоение объемов выдачи семейной ипотеки

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В России отмечается увеличение спроса на льготную семейную ипотеку после обновления ее условий, объемы выдачи таких кредитов могут вырасти вдвое до конца 2021 года. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на банки.

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Начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева спрогнозировали, что во втором полугодии этого года семейная ипотека станет «одним из драйверов ипотечного рынка».

Схожее мнение озвучил руководитель «Росбанка Дом» Денис Ковалев. По его словам, изменение формата госпрограммы «Льготная новостройка» повлияет на рост популярности семейной ипотеки и, как ожидается, сделает ее самой популярной среди госпрограмм уже в четвертом квартале нынешнего года.

«Что касается выдач, ожидаемое увеличение объема — в два раза больше текущего (до конца года. — Ред.)», — заявил в свою очередь управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Кроме этого, устойчивый рост на семейную ипотеку отметили в банке «Зенит». В июле число заявок по программе возросло на 66% по сравнению с июнем, а объем выдач в июле превышает результат июня на 133%, уточнила зампредправления банка Наталья Тутова.

О продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил 17 августа. Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первенец.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в беседе с «Известиями» в тот день отметил, что продление льготной семейной ипотеки до конца 2023 года направлено в том числе на поддержку строительного комплекса в регионах.

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