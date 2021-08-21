Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В аэропорту Джона Уэйна недалеко от Лос-Анджелеса прошла экстренная эвакуация
Мир
Республиканцы сочли речь Байдена по Афганистану оторванной от реальности
Общество
Гинцбург призвал студентов привиться от COVID до начала учебного года
Мир
Россия ввела дополнительные санкции против Украины
Мир
Пушков назвал не вызывающими удивления новые санкции США против СП-2
Мир
В США предложили бороться с глобальным потеплением с помощью кондиционеров
Мир
В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского младенца военным
Мир
На финале Евро-2020 в Лондоне более 3 тыс. человек заболели COVID-19
Наука
Астероид размером с Пентагон в субботу подлетит к Земле

Тела погибших на Ключевской Сопке на Камчатке туристов эвакуировали

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Камчатские спасатели вывезли тела погибших на вулкане Ключевская Сопка туристов с помощью вертолетов, сообщили в субботу, 21 августа, в региональном управлении МЧС.

Бизнес идет в гору: неподготовленные туристы продолжают гибнуть на Эвересте
Величайшая вершина мира стала источником дохода

«Оба тела эвакуированы. Применялся вертолет, работали спасатели», — цитирует ведомство «РИА Новости».

17 августа двое мужчин сорвались вниз с Ключевской Сопки на Камчатке. 46-летний депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин и 35-летний Александр Филяев оступились и сорвались со склона на высоте 4100–4200 м при спуске с ледника, пролетев вниз около 1 км.

На помощь пострадавшим туристам утром 18 августа выдвинулись камчатские спасатели. Из-за окончания светового дня использовать вертолет не представлялось возможным, его отправили на место происшествия с наступлением светлого времени суток.

В тот же день участница восхождения Валерия Ванина рассказала «Известиям», что Андрей Закалин, после того как сорвался, какое-то время был жив. Туристка также отметила, что участник группы по имени Владимир остался на месте дожидаться МЧС. Однако спасатели не могли добраться до него из-за труднодоступности вершины. В итоге он самостоятельно смог спуститься в лагерь.

Ванина отметила, что восхождения группа совершает каждый год, все участники были довольно опытными. Гид группы выполнял только роль экскурсовода, так как все участники восхождения считали себя самостоятельной группой, добавила она.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021