Тела погибших на Ключевской Сопке на Камчатке туристов эвакуировали

Камчатские спасатели вывезли тела погибших на вулкане Ключевская Сопка туристов с помощью вертолетов, сообщили в субботу, 21 августа, в региональном управлении МЧС.

«Оба тела эвакуированы. Применялся вертолет, работали спасатели», — цитирует ведомство «РИА Новости».

17 августа двое мужчин сорвались вниз с Ключевской Сопки на Камчатке. 46-летний депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин и 35-летний Александр Филяев оступились и сорвались со склона на высоте 4100–4200 м при спуске с ледника, пролетев вниз около 1 км.

На помощь пострадавшим туристам утром 18 августа выдвинулись камчатские спасатели. Из-за окончания светового дня использовать вертолет не представлялось возможным, его отправили на место происшествия с наступлением светлого времени суток.

В тот же день участница восхождения Валерия Ванина рассказала «Известиям», что Андрей Закалин, после того как сорвался, какое-то время был жив. Туристка также отметила, что участник группы по имени Владимир остался на месте дожидаться МЧС. Однако спасатели не могли добраться до него из-за труднодоступности вершины. В итоге он самостоятельно смог спуститься в лагерь.

Ванина отметила, что восхождения группа совершает каждый год, все участники были довольно опытными. Гид группы выполнял только роль экскурсовода, так как все участники восхождения считали себя самостоятельной группой, добавила она.