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Очевидцы раскрыли обстоятельства гибели депутата на вулкане Ключевская Сопка

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Участница восхождения на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке Валерия Ванина рассказала, что сначала вниз с вулкана сорвался участник группы Александр Филяев, а затем погиб и депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин.

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«Сначала сорвался Александр, и Владимир с Андреем пошли посмотреть, можно ли ему помочь. Они нашли труп Александра, и дальше, видимо, Андрей тоже сорвался. Владимир спустился к телу Андрея, он какое-то время был жив», — рассказала туристка 18 августа «Известиям».

Владимир, как отметила Ванина, остался на месте дожидаться МЧС. Однако спасатели не могли добраться до него из-за труднодоступности вершины. В итоге он самостоятельно смог спуститься в лагерь.

Ванина отметила, что восхождения группа совершает каждый год, все участники были довольно опытными.

Гид группы выполнял только роль экскурсовода, так как все участники восхождения считали себя самостоятельной группой, добавила Ванина. По ее словам, сейчас с оставшимися участниками группы все хорошо.

О трагической смерти Закалина на вулкане ранее в этот день сообщил вице-спикер заксобрания края Алексей Кулеш.

Инцидент произошел 17 августа. Тогда сообщалось, что туристы оступились и сорвались со склона на высоте 4100–4200 м при спуске с ледника, пролетев вниз около 1 км.

На помощь пострадавшим туристам утром 18 августа выдвинулись камчатские спасатели. Из-за окончания светового дня использовать вертолет не представлялось возможным, его отправили на место происшествия с наступлением светлого времени суток.

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