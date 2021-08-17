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На Камчатке два туриста сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка

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На Камчатке двое мужчин сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, сорвавшиеся мужчины — 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин — путешествовали вместе с зарегистрированной группой туристов, в состав которой входили 12 человек.

Инцидент произошел, когда Филяев и Закалин находились на вулкане. Они оступились и сорвались вниз, пролетев около 1 тыс. м.

На данный момент их судьба остается неизвестной.

Ранее, 26 июля, российский альпинист Александр Маслов сорвался с обрыва при восхождении на вершину Сент-Экзюпери в горах Памира. В Ассоциации туроператоров Таджикистана рассказали, что 5 августа на поиски группы отправился вертолет Ми-8 погранслужбы республики.

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