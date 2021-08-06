Российский альпинист сорвался в обрыва в горах Таджикистана

В Таджикистане ведутся поиски российского альпиниста Александра Маслова, который 26 июля сорвался с обрыва при восхождении на вершину Сент-Экзюпери в горах Памира. Об этом сообщается на странице посольства РФ в республике в пятницу, 6 августа.

В дипмиссии рассказали, что с момента трагедии посольство находится на связи с группой спортсменов из РФ, с которой альпинист совершал восхождение на гору, а также с родственниками россиянина, представителями турагентства и таджикскими коллегами, которые задействованы в спасательной операции.

Судьба сорвавшегося туриста всё еще неизвестна, пишет Sputnik.

В Ассоциации туроператоров Таджикистана рассказали, что 5 августа на поиски группы отправился вертолет Ми-8 погранслужбы республики. Он сбросил спасателям нужное оборудование для поисков, развернулся и упал. Пилот погиб, четыре человека получили травмы, пишет телеканал «360».

В мае сообщалось, что альпинист умер от сердечного приступа во время восхождения на Эльбрус.