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Четыре бойца иракского шиитского ополчения погибли при взрыве в Багдаде

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По меньшей мере четыре бойца иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» погибли и восемь получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на севере Багдада. Об этом сообщил в пятницу, 20 августа, местный телеканал Al-Sumaria.

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По данным телеканала, машина, на которой передвигались ополченцы, наехала на самодельное взрывное устройство в районе Тармия к северу от Багдада.

Источники Al-Sumaria в службах безопасности Ирака заявили, что в районе инцидента проходит спецоперация по ликвидации так называемых спящих ячеек террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которые могут быть причастны к атаке на шиитское ополчение.

29 июля погибли командующий одной из бригад 7-й пехотной дивизии иракской армии и офицеры в ходе атаки боевиков ИГ на армейский блокпост в районе города Хит в провинции Анбар к западу от Багдада.

После поражения группировки ИГ в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, атаки террористов, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад. Между тем силовые ведомства при активной помощи шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.

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