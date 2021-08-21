Вакцина от COVID-19 защищает беременных женщин и малышей

Вакцина от COVID-19 защищает беременных женщин и их будущих малышей, сообщает Минздрав РФ. Прививка снижает риск заболевания будущей мамы.

Исследование провели российские ученые во главе с академиком РАН, главным внештатным специалистом по гинекологии Минздрава Лейлой Адамян. Результаты опубликованы в журнале «Проблемы репродукции», передает телеканал «Известия».

Коронавирус оказывает негативное влияние на беременность. У пациенток с COVID-19 могут начаться преждевременные роды. Медики рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности. На репродуктивное здоровье женщин прививка не влияет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.