Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Пожар произошел в квартире на юго-западе Москвы. Один человек пострадал. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«На улице Каховка в кирпичной пятиэтажке произошел пожар на кухне квартиры», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 13 августа, пожарные потушили возгорание деревянных перекрытий на площади около 100 кв. м в доходном доме Ф.И. Афремова 1906 года постройки на улице Садовой-Спасской, 19/1.

В жилом доме загорелись деревянные межэтажные перекрытия, жителей одного из подъездов эвакуировали.

Дом Афремова — памятник архитектуры и одна из первых высоток начала ХХ века в Москве.