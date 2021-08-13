В Москве горел доходный дом Афремова 1906 года постройки

Пожарные потушили возгорание деревянных перекрытий на площади около 100 кв. м в доходном доме Ф. И. Афремова 1906 года постройки на улице Садовой-Спасской, 19/1. Об этом в пятницу 13 августа сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар потушен, в данный момент идет проливка здания», — поделился собеседник агентства.

В жилом доме загорелись деревянные межэтажные покрытия, жителей одного из подъездов эвакуировали.

«Дом Афремова» — памятник архитектуры и одна из первых высоток начала ХХ века в Москве.

Утром 13 августа спасатели ликвидировали возгорание подземной самоходной машины в шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области.