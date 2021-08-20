В Киеве репетицию парада военной техники прервали из-за сломавшегося танка

В Киеве приостановили проходившую на Крещатике в пятницу репетицию парада военной техники по причине внезапного выхода из строя одного из танков. Как сообщил 20 августа Telegram-канал PavlovskyNews, из боевой машины потекло топливо.

По информации издания, украинские военные никак не комментируют произошедшее и игнорируют вопросы журналистов о серьезности неисправности. На место уже прибыли сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Предварительно, в топливном баке танка произошла утечка, отмечает «Страна.ua» .

Неисправную боевую машину так и не смогли починить и отбуксировали с Крещатика при помощи спецтехники. При этом во время буксировки колонна чуть не протаранила опору моста. В настоящее время военные всеми силами пытаются изменить направление движения, чтобы не повредить сооружение.

4 июля бывший депутат Верховной рады Украины, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян сравнил военные возможности России и Украины с великаном и карликом и призвал перестать обманывать народ.

До этого, 17 марта, украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, из-за которого «психует Россия». По его словам, в настоящее время способа противодействия этому оружию нет, поэтому можно считать, что в армии Украины появилась уникальная вещь.

Украинские власти неоднократно заявляли о возможностях создать невероятно мощное оружие, в том числе ракету дальностью 1,5 тыс. км, которая «достанет до Москвы», и даже ядерное вооружение. Однако военные эксперты сомневаются в наличии у Киева потенциальных возможностей для этого.