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В Екатеринбурге таксист избил отказавшуюся доплачивать ему пассажирку

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В Екатеринбурге водитель такси избил пассажирку за то, что та отказалась платить ему больше. Об этом 20 августа сообщил портал E1.ru.

Согласно информации издания, девушка заказала такси через мобильное приложение, в котором стоимость поездки была указана сразу. По ее словам, водитель не смог подать машину в отмеченное ею место на карте, поскольку там был платный паркинг. В итоге россиянке пришлось искать автомобиль самостоятельно.

«В приложении была указана сумма к оплате — 325 рублей. Он сказал, что надо заплатить ему сейчас и сразу 400 или выйти из машины. Я с ним не согласилась», — поделилась пассажирка.

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Девушка покинула авто, а таксист направился вслед за ней и начал сыпать оскорблениями. По ее словам, он начал ее обзывать нехорошими словами.

«Я сказала, что мне не надо такие слова говорить, стало очень обидно. Потом я увидела, что он побежал за мной, что-то подобрал с земли и ударил меня по лицу», — рассказала пострадавшая.

Она также отметила, что громко кричала и плакала, однако никто из прохожих не помог ей. Водитель, в свою очередь, спокойно сел в машину и уехал. О случившемся молодая женщина заявила в полицию. После нападения в районе глаза у нее образовалась гематома.

Ранее в пятницу сообщалось о московском таксисте, который взял с 61-летней гражданки Германии 33 тыс. рублей за поездку. После этого немка обратилась в правоохранительные органы. По факту инцидента в настоящее время проводится проверка.

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