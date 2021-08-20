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Таксист в Москве взял с иностранки 33 тыс. рублей за поездку

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Водитель такси в Москве довез 61-летнюю гражданку Германии из аэропорта Шереметьево в гостиницу за 33 тыс. рублей.

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После прилета в российскую столицу женщина искала такси, чтобы доехать до гостиницы на Ленинском проспекте. Она решила не заказывать машину, а доехать на той, которая стояла рядом со зданием аэропорта. Перед началом поездки водитель не сообщил иностранке итоговую цену, а когда они доехали до гостиницы, то женщина молча передала ему банковскую карту для оплаты.

В итоге за поездку длиной в 36 с небольшим километров водитель снял с карты немки 33 тыс. рублей. То, что случилось, пассажирка осознала, только когда водитель выслал ей скан чека на указанную сумму, сообщает 20 августа Life.ru.

После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента, отмечает телеканал «360».

Ранее в августе пожилая женщина по ошибке заплатила за проезд на такси из Москвы до Серпухова 190 тыс. рублей. По окончании поездки женщина отдала водителю конверт с деньгами, после чего покинула машину. Водитель обнаружил в нем вместо полагавшихся за поездку 5 тыс. рублей сумму в 190 тыс. рублей и сообщил об этом агрегатору. Агрегатор связался с пенсионеркой и сообщил, что ее деньги в целости и сохранности.

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