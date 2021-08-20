Роскомнадзор потребовал от Google и Apple удалить приложение «Навальный»

Роскомнадзор потребовал от компаний Google и Apple удалить приложение «Навальный» из их магазинов приложений. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Основанием для прекращения использования данного приложения является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы ФБК (организация признана в РФ экстремистской, иноагентом и запрещена)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

17 августа суд оштрафовал Google на 14 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Санкции наложили по пяти проколам: четыре связаны с неудалением запрещенного контента, один — с неудалением информации или интернет-страницы, содержащей призывы к экстремистской деятельности.

6 августа ФБК и «Штабы Навального» (признаны в РФ иноагентами, экстремистскими организациями и запрещены) были внесены в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Суд при этом постановил обратить имущество ФБК, которое останется после погашения задолженностей перед кредиторами, в собственность государства.

В октябре прошлого года Минюст включил ФБК в список НКО — иностранных агентов на основании закона «О некоммерческих организациях». В частности, деньги организации перечисляли компания Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Всего фонд получил от них более 140 тыс. рублей. Директор фонда Иван Жданов отверг обвинения в иностранном финансировании.