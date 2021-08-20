В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов

Полное оснащение военкоматов современной техникой планируется завершить в 2023 году. Об этом в пятницу, 20 августа, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Евгений Бурдинский.

«Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98% — системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан — все военкоматы», — сказал он на селекторном совещании, которое проводит в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

Бурдинский отметил, что три четверти военкоматов имеют доступ к интернету через конфиденциальные каналы Минобороны, сообщает телеканал «360».

Также Бурдинский подчеркнул, что работа с помощью всех этих технических средств идет «только в закрытом контуре, что обусловлено характером обрабатываемой информации», передает RT.

Ранее, 29 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу в разы сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах. Об этом он заявил после знакомства с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

Он выразил надежду, что представленные в презентации планы будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.