Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предоставляла Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ
Общество
Режим ЧС введен в Марий Эл из-за лесных пожаров
Политика
В Госдуме назвали завистью слова Кулебы о Крымском мосте
Общество
Мурашко указал на увеличение числа случаев COVID-19 среди детей
Мир
В Афганистане появится новая Конституция
Экономика
Курс евро поднялся до 87 рублей впервые со 2 августа
Общество
Иностранным студентам разрешат въехать в Россию для продолжения обучения
Мир
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
Мир
WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полное оснащение военкоматов современной техникой планируется завершить в 2023 году. Об этом в пятницу, 20 августа, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Евгений Бурдинский.

Погонные мэтры: руководству военкоматов вернут звания
В случае введения военного положения они смогут проводить мобилизацию бизнеса и транспорта

«Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98% — системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан — все военкоматы», — сказал он на селекторном совещании, которое проводит в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

Бурдинский отметил, что три четверти военкоматов имеют доступ к интернету через конфиденциальные каналы Минобороны, сообщает телеканал «360».

Также Бурдинский подчеркнул, что работа с помощью всех этих технических средств идет «только в закрытом контуре, что обусловлено характером обрабатываемой информации», передает RT.

Ранее, 29 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу в разы сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах. Об этом он заявил после знакомства с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

Он выразил надежду, что представленные в презентации планы будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021