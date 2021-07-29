Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу в разы сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах. Об этом он заявил 29 июля после знакомства с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

По его словам, сокращение срока постановки на воинский учет до 10 с 30 дней стало серьезным результатом, но надо «выходить на одни сутки». «Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», — отметил министр обороны.

Он выразил надежду, что представленные в презентации планы будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.

Со своей стороны губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что все военкоматы, которых порядка 30 в регионе, будут отремонтированы, приведены к стандартам современного военкомата. Как он добавил, призывникам и ветеранам должно быть в военкоматах удобно.

9 июня Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военкоматов и пунктов отбора во всех регионах страны. За день до этого он пришел с внезапной проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы. После осмотра одного из кабинетов министр выразил недовольство отсутствием там компьютеров.