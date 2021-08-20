Путин примет участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

Президент России Владимир Путин 21 августа посетит Нижегородскую область и примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Двадцать первого августа Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода. В этот день глава государства ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за 50 лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер посетит парк отдыха «Швейцария» и гала-шоу «Начало нового».

Ранее в этот день в правительстве Нижегородской области рассказали, что реставрация объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею города обошлась в 23,5 млрд рублей.

К юбилею в городе отреставрировано более 60 объектов и обустроены 14 общественных территорий. Реализованы такие крупные задачи, как благоустройство Нижегородского кремля, воссоздание Чкаловской лестницы, которая открылась в начале августа выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра, а также строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе.

В правительстве региона отметили, что после проведения юбилея реставрационные работы продолжатся. В дополнение к уже сданным 60 объектам культурного наследия еще около 30 будут доделаны к концу года.