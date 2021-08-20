Subaru выпустит Forester для тяжелого бездорожья

Японская компания Subaru опубликовала тизер новой версии кроссовера Forester, которая называется Wilderness. Автомобиль предназначен для эксплуатации на тяжелом бездорожье.

Как сообщает 19 августа Motor1, новая версия получит усиленную подвеску с увеличенным ходом и выросшим с 210 мм до 240 мм дорожным просветом, а также 17-дюймовые алюминиевые колеса с внедорожными покрышками Yokohama Geolandar.

Новый Subaru Forester Wilderness получит 2,5-литровый атмосферный оппозитный двигатель мощностью 185 л.с. Мотор будет работать вместе с вариатором и системой полного привода.

Премьера автомобиля состоится 2 сентября 2021 года.

25 марта Subaru объявила о старте продаж в России обновленного компактного городского кроссовера Subaru XV 2021 модельного года.

От предыдущей модели Subaru XV отличается измененными бамперами, противотуманными фарами и радиаторной решеткой. Также появился новый цвет кузова — «плазменно-желтый перламутр».