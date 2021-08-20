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Subaru выпустит Forester для тяжелого бездорожья

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Японская компания Subaru опубликовала тизер новой версии кроссовера Forester, которая называется Wilderness. Автомобиль предназначен для эксплуатации на тяжелом бездорожье.

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Как сообщает 19 августа Motor1, новая версия получит усиленную подвеску с увеличенным ходом и выросшим с 210 мм до 240 мм дорожным просветом, а также 17-дюймовые алюминиевые колеса с внедорожными покрышками Yokohama Geolandar.

Новый Subaru Forester Wilderness получит 2,5-литровый атмосферный оппозитный двигатель мощностью 185 л.с. Мотор будет работать вместе с вариатором и системой полного привода.

Премьера автомобиля состоится 2 сентября 2021 года.

25 марта Subaru объявила о старте продаж в России обновленного компактного городского кроссовера Subaru XV 2021 модельного года.

От предыдущей модели Subaru XV отличается измененными бамперами, противотуманными фарами и радиаторной решеткой. Также появился новый цвет кузова — «плазменно-желтый перламутр».

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