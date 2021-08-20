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Путин подарил Меркель букет и поприветствовал фразой Guten Tag

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Президент России Владимир Путин 20 августа встретил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Кремле с букетом цветом и поприветствовал фразой на немецком языке Guten Tag («Добрый день»).

Меркель прибыла в Москву ранее в этот же день. Это последний ее визит в Россию в качестве канцлера ФРГ. В 2018 году политик объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года, получившая большинство партия сформирует правительство уже с новым главой.

Переговоры Путина и Меркель начались в 14:07. Российский лидер напомнил, что 2021 год объявлен Годом Германии в России, посвященным экономическим связям между странами. По словам президента, он и Меркель находятся в постоянном телефонном контакте.

«У нас много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате, так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием», — заявил Путин.

Также он назвал Германию одним из основных партнеров России. В свою очередь, канцлер заявила, что считает правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия.

Последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

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